Da PMRB

O prefeito de Rio Branco participa, nesta segunda-feira (24), da 27° Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da CONDEL/SUDAM na sede da Superintendência em Belém-PA.

Atualizações, alterações e redefinições no FDA, FNO e PRDA, adequando a mudanças e atualizações no PPA 2024/2027 são itens a serem debatidos pelo Conselho Deliberativo (Condel), da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

Durante o encontro serão discutidas as diretrizes e as prioridades do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Norte (FNO) para municípios dos arquipélagos do Marajó e do Bailique, no Pará e Amapá, respectivamente, bem como para municípios de fronteira da Região Norte e com baixa e média renda, seguindo a política de prioridade definida pelas reuniões do Condel/Sudam realizadas em 2023, além de definições do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) ambos para o exercício de 2025.

O evento foi presidido pelo ministro Waldez Góes, do Ministério da Integração Regional (MIDR). Participaram do evento prefeitos, governadores, secretários de estado, lideranças de movimentos sociais, empresários, pesquisadores, estudantes e professores de instituições de ensino e pesquisa.

O prefeito de Rio Branco aproveitou a reunião para pedir ao secretário executivo do Ministério da Integração Regional, Valder Ribeiro uma maior agilidade na liberação dos recursos para a reconstrução da Estação de Tratamento de Água (Eta) II, na capital acreana, que está precária.

“Não podemos deixar a população de Rio Branco sem água tratada”, destacou Bocalom.

De acordo com Valder Ribeiro, tão logo retorne a Brasília, irá cobrar essa agilidade.

“Estarei pessoalmente acompanhando esse trabalho e comunicarei ao prefeito da aprovação desse recurso”, enfatizou Valder Ribeiro.