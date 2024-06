Ordem de serviço para construção da Praça do Mercado na Benjamim Constant é assinada

Por Gleydison Meirelles

Rio Branco avança com obras que propõem uma renovação na paisagem urbanística da cidade, além de melhorar a qualidade de vida para a população. Pensando nisso é que a gestão municipal assinou mais uma ordem de serviço na manhã no início dessa semana.

A obra em questão é a construção da Praça do Mercado Elias Mansour, localizada na rua Benjamim Constant, e que será uma das mais modernas da gestão municipal, mudando o cenário da região central da capital acreana.

“Estou feliz de poder ter assinado mais uma ordem de serviço, dentre tantas que nós já assinamos e essa, sim, desta praça ali no mercado que vai ficar a coisa mais linda, vai embelezar aquela área. Já que a gente vai fazer o mercado Elias Mansour, tudo novo, bonito, ali também precisava arrumar. Nós temos um convênio no valor de 5 milhões do governo federal e a prefeitura está botando mais um valor em cima disso daí. Se Deus quiser, esta praça ficará pronta com o Mercado de Elias Mansour, valorizando aquela região”, destacou o prefeito.

O empresário Thiago Mota, dono da Mota e Mota Construtora, responsável pela construção, ressaltou que a obra usará técnicas modernas e que já devem iniciar os trabalhos de análise de solo e dos espaços.

“Vamos fazer uma visita com a equipe técnica da empresa juntamente com a equipe técnica da secretaria para a gente identificar o local de canteiro de obra, tapume, quais serão as intervenções necessárias para o início. Essa é uma obra de praça com contenção de encosta. O diferencial dela é que embaixo da praça vai ter vagas de estacionamento. É uma obra com uma intervenção técnica elevada devido ser na beira do rio, com brocas profundas, um muro de contenção e vai trazer um acabamento muito bonito para a região que atualmente hoje não tem nenhuma praça”.