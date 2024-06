MS – O Ministério da Saúde vai construir uma policlínica em Rio Branco, capital do Acre. No total, serão construídas 55 unidades em 24 estados, beneficiando mais de 19 milhões de brasileiros. Um investimento total de R$ 1,65 bilhão, do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), permitirá a construção de estruturas mais modernas e equipadas para uso da população. “Essa é a primeira vez que policlínicas serão construídas com recursos federais. O valor médio por unidade chegará a R$ 30 milhões entre obras, equipamentos e mobiliário”, afirma Henrique Chaves, diretor de Programa da Secretaria Executiva (SE) da pasta.

Com o novo projeto, as policlínicas se tornarão um centro integrado de cuidado e resolução que contemplará núcleos de atenção integral ao homem, mulher, crianças e outros públicos que requerem acompanhamento especial. Espaços de reabilitação para pacientes com sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e doenças respiratórias também estão no projeto.