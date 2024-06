Veja os destaques desta quarta-feira (26), da Agência de Notícias Aleac:

📌Manoel Moraes defende ações do governo e celebra aumento salarial

https://www.al.ac.leg.br/?p=60770

📌Michelle Melo volta a denunciar condições precárias na maternidade Bárbara Heliodora

https://www.al.ac.leg.br/?p=60757

📌Eduardo Ribeiro denuncia taxas excessivas que prejudicam bares e restaurantes no Acre

https://www.al.ac.leg.br/?p=60756

📌Edvaldo Magalhães solicita prorrogação do concurso do Corpo de Bombeiros do Acre

https://www.al.ac.leg.br/?p=60772