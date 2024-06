Divulgação

O Movimento das Comunidades Terapêuticas do Acre tem a honra de anunciar a realização do I Workshop: Fortalecimento das Comunidades Terapêuticas e Políticas sobre Drogas. O evento ocorrerá no dia 26 de junho, coincidindo com o Dia Internacional de Combate às Drogas, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1987.

Público-Alvo:

Líderes e coordenadores / representantes de comunidades terapêuticas.

Programação:

Data: 26 de junho de 2024

Horário: 14h às 17h

Local: Filmoteca Acreana – Anexo Biblioteca Pública Estadual de Rio Branco

Endereço: Rua Franco Ribeiro

• Abertura: Fala do representante das comunidades terapêuticas no CONED, Glauber Jansen.

• Objetivo do Workshop – Contextualização sobre o SISNAD e a importância da atuação das comunidades terapêuticas no sistema de políticas públicas sobre drogas.

• Importância das políticas sobre drogas e função do CONED.

• Participação paritária em conselhos e a relevância das comunidades terapêuticas.

• Construção coletiva das propostas a serem apresentadas na Audiência de Escuta das Comunidades Terapêuticas.

O workshop tem como objetivo principal fortalecer o papel das comunidades terapêuticas no combate às drogas e discutir as políticas públicas relacionadas ao tema, promovendo um espaço de diálogo, troca de experiências e capacitação entre os diversos atores envolvidos.

A realização deste evento é um marco importante para a integração das Comunidades Terapêuticas, proporcionando um olhar mais humanizado e eficiente no enfrentamento ao uso de drogas e na reinserção social dos usuários.

Contamos com a presença de todos os interessados em contribuir para a construção de uma sociedade mais saudável e segura. Sua participação é fundamental para o sucesso deste importante evento.

Contato e Informações Adicionais:

Telefone: (68) 999040990

Movimento das Comunidades Terapêuticas do Acre