Todo mundo sabe que os EUA correm perigo com a candidatura a presidente e uma não descartada vitória do magnata Donaldo.

Que ele é apenas um bilionário norte-americano que está livre da cadeia simplesmente porque, lá como aqui, os ricos são dificilmente punidos de verdade.

Do outro lado, há o vexame da candidatura Democrata de Joe Biden.

O partido do presidente entrou em pânico ontem à noite após o debate.

Joe simplesmente mostrou que não tem mais condições para ser um candidato a presidente.

O Editorial do NYT, o mais importante jornal dos Estados Unidos, sugere:

-To serve his country, president Biden Should leave the race

Ou…

-Para servir ao país, presidente Joe Biden deve deixar a corrida presidencial

Ou seja, deve sair e abrir vaga para outro nome do partido Democratas.

A sociedade progressista dos EUA quer a derrota de Donaldo Trump, pois sabe que esse cidadão representa o atraso civilizatório de seu país com alto reflexo para o mundo.

No debate da noite passada, entre várias mentiras contadas pelo candidato republicano(?) de extrema-direita ele disse que os imigrantes em direção ao seu país ‘são assassinos, estupradores…‘

Nos Estados Unidos vivem milhões de imigrantes, inclusive brasileiros…

Um político irresponsável como Donaldo Trump não pode voltar ao comando de uma nação como os Estados Unidos.

Joe Biden, é com você agora…

Saia dessa candidatura e deixe que outro candidato Democrata enfrente a besta norte-americana.



J R Braña B.