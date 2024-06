Extra – A Caixa Econômica Federal oferece mais de 2.300 imóveis em leilão, a partir do dia 1º de julho. O número correspondente a todos os terrenos, casas, apartamentos e estabelecimentos comerciais disponíveis no país, sendo a maioria localizados na Região Sudeste: 352 em São Paulo, 400 no Rio de Janeiro, 193 em Minas Gerais e 19 no Espírito Santo.

Os descontos chegam a 40%. A ação acontece em parceria com a Fidalgo Leilões e permite financiamento e uso do FGTS. Como dar lances Os interessados devem fazer seus lances, no site www.fidalgoleiloes.com.br Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro no site e enviar os documentos exigidos no edital. A recomendação é ver todos os detalhes dos lotes com antecedência, para facilitar na escolha.

Fora do Sudeste, são mais 617 opções que podem ser arrematadas no Nordeste, 361 no Centro-Oeste, 312 no Sul e 66 no Norte. São lotes espalhados pelos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins (…)