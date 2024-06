Revista Fórum – O ministro Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, divulgou na quinta-feira (27) os dados de maio do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o sistema de estatísticas sobre o emprego formal adotado pelo ministério. Foram quase 132 mil novos postos de trabalho formais criados no mês, o que, somado aos quatro primeiros meses do ano, totaliza 1,089 milhão de novos empregos em 2024.

(…desde janeiro de 2023, quando começou o terceiro mandato de Lula (PT), já foram gerados 2,54 milhões de empregos no país. Além disso, o total de trabalhadores com carteira assinada chegou a 46,6 milhões.

