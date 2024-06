Nota de Pesar – Com profunda tristeza comunicamos o falecimento do nosso amado patriarca, Braz Pires da Luz Filho. Neste momento de dor, nos unimos em oração e solidariedade para confortar a família, amigos e colaboradores.

Braz foi um homem exemplar, dedicado à sua família e ao trabalho. Ao lado de sua companheira de vida, dona Gertrudes, ele gerou 9 filhos e construiu uma família que hoje conta com quase cem pessoas. Como comerciante e produtor rural, Braz foi o fundador das lojas Utilar, com unidades em diversos estados, e se destacou no plantio de café em São Paulo, na pecuária na Amazônia, e no cultivo de soja e milho com seus filhos.

Suas paixões eram a família, o trabalho, um bom churrasco aos domingos e torcer pelo seu time, o São Paulo. Braz nos deixou um dia antes de completar 98 anos, mas seu legado de responsabilidade e amor permanecerá para sempre em nossos corações.

Obrigado por tudo, Braz. Sua presença será eternamente lembrada e seu amor continuará a nos guiar. Descanse em paz.