Na região de Manoel Urbano, o Projeto de Assentamento Castelo (do Incra Acre) abriga 33 famílias que vivem da agricultura familiar. Sob a liderança de Janderson Cardona, eles cultivam mandioca, feijão e hortaliças, enfrentando desafios diários. A agricultura familiar garante segurança alimentar e fortalece a economia local. Janderson destaca: “É uma luta constante, mas vale a pena ver o resultado do nosso trabalho e a união da comunidade”. Apesar das dificuldades, como recursos e infraestrutura limitados, os agricultores orgulham-se de sua produção, que abastece mercados locais e promove o desenvolvimento sustentável. Com apoio de programas governamentais e ONGs, os assentados do PA Castelo continuam a história de superação e esperança.