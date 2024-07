Em maio, o mercado de trabalho formal no Brasil apresentou um saldo positivo de 131.811 postos de trabalho com carteira assinada, segundo dados do Novo Caged divulgados pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. O crescimento foi observado nos 5 grupamentos de atividades econômicas e abrangeu 26 estados. No acumulado de janeiro a maio deste ano, foram gerados 1.088.955 empregos formais, enquanto nos últimos 12 meses o total alcançou 1.674.775 vagas. Com isso, o estoque total de postos de trabalho formais recuperados pelo Caged atingiu 46.606.230. Marinho destacou ainda que nos 17 meses de governo foram criadas 2.549.064 vagas com carteira assinada.