Não é somente no Brasil que os endinheirados têm toda sorte de proteção e blindagem.

Nos Estados Unidos há essa gambiarra jurídica aí..

Venceu a eleição, beleza, não acontece nada com o eleito.

Esquece tudo que o sujeito fez no verão passado.

Esse caso do Donaldo nos EUA é a prova de que, também lá – no país que se intitula o xerife do mundo – os poderosos não são punidos como deveriam.

Donaldo nem deveria estar participando dessa campanha eleitoral.

Seu lugar é em outro local.

J R Braña B.