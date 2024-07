📌 Presidente Luiz Gonzaga suspende sessão para receber servidores do Meio Ambiente na Aleac

📌Comissão de Saúde da Aleac realiza reunião para discutir assistência em saúde de Capixaba

📌Aleac aprova resoluções sobre descentralização legislativa e alteração de regimento interno

📌 Tanízio Sá destaca apoio aos servidores do meio ambiente e melhorias na infraestrutura de Manoel Urbano

📌Maria Antônia destaca greve dos servidores do meio ambiente e parabeniza iniciativa de fortalecimento do comércio e turismo com o Peru

📌Manoel Moraes destaca desafios e avanços na área ambiental em discurso na Aleac

📌Eduardo Ribeiro parabeniza Corpo de Bombeiros em sessão na Aleac

📌Deputada Antonia Sales solicita aparelho de endoscopia para Hospital de Cruzeiro do Sul

📌Tadeu Hassem Parabeniza município de Brasiléia em sessão na Aleac

