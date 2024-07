Entrega do Programa de Aquisição de Alimentos do Governo do Presidente Lula reforça combate à fome em Capixaba

Na última terça, 2 de julho, no município de Capixaba, o superintendente do MDA, Cesario Braga, e a superintendente da CONAB, Alessandra Ferraz, participaram da entrega do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Durante a cerimônia, Alessandra Ferraz destacou o impacto financeiro do programa, que está destinando R$ 975 mil para a compra de alimentos diretamente dos produtores locais. “O PAA assegura a compra dos produtos a preço justo, fortalecendo a agricultura familiar e combatendo a fome no município”, afirmou Ferraz.

Os presidentes das organizações contempladas, Pastor Bento da Associação Fé em Deus da Alcoobras, Salmista da Associação São João da comunidade Zaquel Machado, e Vanusa da Capatara, destacaram a mudança econômica nas comunidades graças ao programa. Eles também ressaltaram a importância do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Capixaba, que apresentou o programa às associações, escreveu as propostas e segue acompanhando a execução através do presidente Francisco Chagas.

O prefeito de Capixaba, Manoel Maia, também esteve presente e enfatizou a importância do PAA para a comunidade. Ele ressaltou a diferença que o programa tem feito na atuação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município, ampliando o suporte às famílias em situação de vulnerabilidade. Geane, representando o CRAS, e Raquel, secretária de Assistência Social, também marcaram presença no evento.

Cesario Braga enfatizou que o programa voltou a funcionar a partir da eleição do presidente Lula, que já investiu quase R$ 14 milhões no PAA do Acre.

O PAA é uma iniciativa do governo do presidente Lula, que visa fortalecer a agricultura familiar e garantir a segurança alimentar em todo o país.