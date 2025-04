G1 – Anúncio foi feito durante evento com o presidente Lula na quinta-feira (3). Ampliação direcionada à classe média deve beneficiar 120 mil famílias

O governo federal ampliou a faixa de renda familiar para a participação no programa “Minha Casa, Minha Vida” para até R$ 12 mil. Anteriormente, a faixa de renda era de até R$ 8 mil.

Grifo meu: no Brasil chamam classe média quem não é classe média…R$ 12 mil de renda não é classe média….

Grifo meu 2: Fui ao Bird: O Banco Mundial classifica a classe média global como aqueles que ganham entre US$ 13 e US$ 70 por dia per capita (ajustado pelo poder de compra). Isso equivale a uma renda mensal de US$ 390 a US$ 2.100 por pessoa.

Grifo meu 3: Nos EUA, classe média está situada entre US$ 4.100 e US$ 12.300 ao mês por família, o que não reflete a conta de renda dos R$ 12 mil divulgado acima no trecho da matéria do G1.



J R Braña B.