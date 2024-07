PMRB – Em solenidade bastante concorrida, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), que contou com a presença do governador do Estado, do prefeito de Rio Branco, de secretários estaduais e municipais, a Prefeitura de Rio Branco assinou na manhã desta quarta feira (03), ordens de serviço para construção do Viaduto na estrada Dias Martins e outras 11grandes obras.

Ao todo, serão investidos mais de R$ 44 milhões de recursos próprios da prefeitura e de emendas parlamentares.

No pacote de obras, além do viaduto da Dias Martins, estão previstas a construção de:

5 Unidades Básicas de Saúde (UBS) Porte III

1 Indústria de processamento de leite de soja

Reforma da quadra poliesportiva do bairro Jequitibá

Pavimentação de ruas no conjunto Jorge Lavocat

Cobertura do estacionamento da sede da prefeitura

Uma passarela ligando os bairros Aeroporto Velho e Ayrton Sena

Uma ponte sobre o Igarapé Redenção no bairro Apolônio Sales.

Prefeito Bocalom:

-A nossa capital, a cada dia que passa, está se modernizando mais, se preparando pra ser uma cidade inteligente, uma cidade onde a gente possa ver os investidores chegando e vendo que aqui tem futuro e aqui fazendo seus investimentos. Mobilidade urbana é fundamental pra qualquer investidor que chegue num local, principalmente numa cidade como capital, e principalmente aqui na Amazônia. Assim que assumi comecei andar bastante pela cidade e ver que realmente a cidade precisava em alguns gargalos, ver como a gente pudesse resolver o problema com viadutos ou, no mínimo, os elevados. Nós tomamos a decisão, chamamos as equipes e criamos os projetos. Esse projeto aqui da AABB. Então eu estou feliz, porque nós estamos transformando a nossa cidade numa cidade moderna, uma cidade inteligente, uma cidade aonde vai com certeza atrair muitos investidores.

(…)