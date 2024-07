O tal do Dólar não está alto somente no Brasil.

Matéria do UOL hoje mostra que em mais de 80 países a moeda norte-americana valorizou.

Não tem nada a ver com o que o presidente Lula diz ou deixa de dizer.

No Japão, a desvalorização da moeda já alcança 12,4% (Brasil 13,3%)…E lá não tem o Lula falando contra o Banco Central….Mesmo assim a moeda japonesa desvalorizou praticamente igual ao Real….

Da agência Austin Rating… (desvalorização de moedas, algumas)

Nigéria/naira -42,6%

Egito/libra -35,8%

Sudão do Sul/libra sudanesa -29,9%

Gana/cedi -21,9%

Brasil/real -13,3%

Japão/iene -12,4% (lá não um Lula criticando o BC, mesmo assim o Iene perdeu valor frente ao Dólar)

Argentina/peso -11,7% (olha a queda do Peso do presidente que tem como conselheiro um cachorro)

Seychelles/ rúpia -10,7%

Turquia/lira -9,2%

Suíça/franco suíço -7,0%

México/peso -6,8%

Chile/peso -6,5%

Bangladesh/taca -6,4%

Tailândia/bath -6,3%

Ucrânia/hryvnia -6,3%…

…Então…

..Essa lorota de que a alta do Dólar é culpa de Lula é apenas um jogo de pressão de especuladores – via mídia sócia do mercado – para forçar o governo a cortar gastos de setores fundamentais para o país (saúde, educação, investimentos, programas sociais, etc etc…)….

..Mas nunca cortar gastos via redução de juros (a mamata eterna dos privilegiados do mercado).

Haddad, Haddad…(o responsável para impedir Lula de dizer as verdades)

Esse é um assunto difícil de compreensão, e como o governo só apanha na imprensa – os verdadeiros culpados pela crise fake são vendidos, por essa mesma mídia, como os que estão corretos.

É o modelo excludente (neoliberal) que prevalece…

Até um dia, não sei quando.

J R Braña B.