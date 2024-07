Durante o workshop realizado nesta quinta-feira (4) na sede da Associação dos Municípios do Acre (Amac), em Rio Branco, a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba, e o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciaram a destinação de mais de R$ 210 milhões para a educação no Acre. Esses recursos serão utilizados na repactuação de obras inacabadas e em novos investimentos, através do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC Educação), lançado pelo presidente Lula.

De acordo com Fernanda Pacobahyba, no Acre são 34 as obras incluídas e que têm o suporte do Plano Nacional de Retomada de Obras do FNDE, totalizando quase R$ 50 milhões. Dessas, oito tiveram a assinatura simbólica no evento: uma, em Jordão; duas, em Mâncio Lima; cinco, em Tarauacá e uma, em Xapuri. Outras sete estão em análise; oito, em complementação e duas já em execução.

“São obras contratadas desde 2013; portanto, há mais de 11 anos. A única forma de concluir é com a ajuda do governo federal, que está reanalisando, atualizando os valores e repactuando os convênios”, disse a presidente.

Mais: Petecão informou que o Novo PAC da Educação injetará R$ 160 milhões ainda este ano, dos quais R$ 128 milhões serão destinados à construção de 11 escolas de ensino em tempo integral. Segundo ele, estão previstas construções nos municípios de Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro e Rodrigues Alves, cada um recebendo uma unidade. Já Rio Branco terá duas novas unidades conveniadas com o governo estadual. O restante do valor, R$ 23 milhões, será investido na construção de cinco creches pré-escolares, a serem erguidas nos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Feijó e Manoel Urbano. Outros R$ 9,4 milhões serão usados para adquirir 18 ônibus escolares.

