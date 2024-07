A manchete da capa da revista diz:

-No way to run a country ou..

-…’Não há como governar um país’

Na verdade, a imprensa mundial luta para que o extremista Donaldo Trump seja derrotado nas eleições dos Estados Unidos.

Por motivos óbvios.

Mas exageram – desrespeitam, em verdade – ao usar como símbolo um andador para se referirem ao presidente Joe Biden.

Já a cínica imprensa brasileira – que nada cria e tudo copia do exterior – já começa a dizer que Lula está velho…

Ou seja, aqui a imprensa torce para tirar um presidente social, progressista, humano para um pôr um troglodita igual ou do tipo ao que nos livramos há um ano e meio.

A imprensa quer um presidente que entregue o governo ao mercado…

Tudo que Lula não quer e não fará enquanto for presidente.

J R Braña B.