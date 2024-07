Espanha e Alemanha nos mostraram a beleza do improvável na Arena Stuttgart. Não foi só um jogo, mas um lembrete de que o futebol é uma arte… O primeiro tempo foi uma peça intensa, com Pedri e Olmo como principais atores. Quando Wirtz empatou para Alemanha aos 43 minutos, sentiu-se a eletricidade do inesperado… A prorrogação foi um capítulo à parte, e no final, Merino, com sua cabeçada decisiva, nos lembrou que o futebol, como a vida, é feito de momentos fora de nosso controle e, por isso, eternamente belos…