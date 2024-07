Francisco Dandão – Todas as semanas, desde a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, no dia 4 de maio deste ano, eu vinha renovando as minhas esperanças de que o Rio Branco e o Humaitá, os dois representantes do Acre na competição, começariam as suas escaladas rumo ao topo da classificação.

Por tentar ser um eterno e incorrigível otimista, eu achava naquele momento que as derrotas de ambos na primeira rodada (o Humaitá perdeu em casa para o Porto Velho e o Rio Branco perdeu fora para o Manauara) era somente um acidente de percurso. Nada que não pudesse ser consertado.

Mas aí, os dias foram passando, as rodadas se sucedendo, e os dois times foram ficando para trás, ocupando as últimas posições na tabela de classificação. O Rio Branco até ainda venceu uma aqui e empatou outra acolá. O Humaitá, entretanto, desceu ladeira abaixo até o fundo do buraco.

Nesse momento em que escrevo, noite de sexta-feira, o Rio Branco é o penúltimo do Grupo A1, com 11 dos 33 pontos disputados. Já o Humaitá, o suprassumo da incompetência, a este não coube sequer um pontinho. Vai sair do game com o dedo enfiado no nariz (isso para não dizer coisa pior).

Uma rápida olhada nos números dá bem a dimensão da tragédia. São 11 os jogos disputados pelo Humaitá, são 11 as derrotas, com apenas três gols marcados e 26 sofridos. Um arremedo de time de futebol que, nitidamente, não veio jogar a Série D deste ano com o intuito de competir.

Esse desempenho desastroso torna o Humaitá o pior time das quatro divisões do futebol brasileiro em 2024. Ninguém é pior do que o Humaitá. Ninguém! Todos os outros “lanternas” das suas respectivas competições (ou grupos), em algum momento conseguiram somar os seus pontinhos.

Mas o Humaitá é o atual vice-campeão acreano (bem como também o foi no ano passado). E até uns meses atrás jogava muita bola. Como é que tão rápido assim o time se transmuta de vinho em vinagre? Resposta simples: o time vice-campeão foi desmontado e restou apenas um elenco meia boca.

E por qual motivo, o clube opta por montar um time forte para disputar o campeonato estadual e não mantém os mesmos jogadores para jogar a Série D? Outra resposta simples, para a qual não é necessário consultar a bola de cristal. É que o certame estadual dá vaga para a Copa do Brasil. Só isso!

Pois é isso, meus caros amigos. No mais, só quero lembrar que neste sábado (6 de julho), os dois piores times do Grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D, Rio Branco e Humaitá, estarão frente a frente. E eu nem vou arriscar um placar. O meu palpite é que ambos vão ser derrotados!

✔Francisco Dandão – cronista e tricolor – sabe tudo de futebol e um pouco mais