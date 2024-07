Suspendemos as reuniões com o comando de greve, que nos desrespeita. Não querem ouvir nada da administração e nada da professora Guida. Só querem caluniar e debochar de todos nós

UFAC – A reitora da Ufac, Guida Aquino, participou de um evento de apoio a ela organizado pela Vice-Reitoria, com a presença de pró-reitorias e diretorias da instituição. Na ocasião, houve a leitura de uma carta assinada por 95 servidores, visando manifestar solidariedade à reitora diante dos recentes ataques sofridos por ela. O evento ocorreu na sexta-feira, 5, no hall da Reitoria.

O vice-reitor Josimar Batista Ferreira leu a carta, destacando a importância da reitora para a universidade: “A gestão administrativa da Universidade Federal do Acre vem publicamente manifestar total e incondicional solidariedade à reitora Guida Aquino, que vem sofrendo uma campanha violenta e difamatória promovida pelo comando local de greve docente.”

A carta de apoio também condena as ações de membros do comando local de greve, que, segundo a nota, promovem discursos destinados a atingir a honra e a imagem da reitora, desprestigiando sua história de serviços prestados à instituição. “A crítica à gestão administrativa é natural do processo político e institucional. No entanto, não deve servir para promover um processo de ataque pessoal,” conclui a nota.

Guida Aquino, visivelmente emocionada, agradeceu o apoio recebido e reafirmou seu compromisso com a universidade. “Eu sempre disse que a verdade prevalece. Quero agradecer imensamente a cada um de vocês por acreditar em mim e saber que todo o trabalho realizado é em prol da Ufac,” disse. “Temos responsabilidade com o dinheiro público e trazemos retorno para esta universidade. As viagens são necessárias e vão continuar.”

Ela também destacou a importância das viagens a Brasília, que resultaram em emendas parlamentares e termos de execução que somam mais de R$ 200 milhões. “A Ufac hoje está em dez municípios”, ponderou. “Essas viagens são essenciais para buscar recursos e promover o desenvolvimento da nossa universidade.”

Durante o evento, a reitora prestou contas aos apoiadores e afirmou que também fará isso no Conselho Universitário. “Suspendemos as reuniões com o comando de greve, que nos desrespeita. Não querem ouvir nada da administração e nada da professora Guida. Só querem caluniar e debochar de todos nós,” disse ela.

Guida reafirmou seu compromisso com a Ufac até 2026. “Vou continuar honrando o voto de confiança que a universidade me deu. Foram momentos difíceis, que afetaram minha filha. Façam comigo, mas não façam com minha filha. Este ato de apoio me dá alento para continuar firme e forte.”

O evento também contou com a entrega de uma orquídea em nome da equipe de gestão e um café da manhã voluntário.