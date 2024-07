Veja os destaques segunda-feira (8), da Agência de Notícias Aleac:

📌Audiência Pública discute Diretrizes Orçamentárias para 2025 na Assembleia Legislativa do Acre

https://www.al.ac.leg.br/?p=61259

📌Emerson Jarude alerta sobre crescimento preocupante da Previdência durante audiência pública

https://www.al.ac.leg.br/?p=61253

📌Chico Viga destaca avanços alcançados nas Diretrizes Orçamentárias para 2025

https://www.al.ac.leg.br/?p=61251

📌Tadeu Hassem destaca transparência do governo e da Aleac na definição das regras de elaboração do orçamento do Estado

https://www.al.ac.leg.br/?p=61237

📌Tanízio Sá expressa preocupações sobre previdência durante audiência pública na Aleac

https://www.al.ac.leg.br/?p=61241

📌Edvaldo Magalhães pede realismo nas previsões de arrecadação durante audiência pública sobre Diretrizes Orçamentárias para 2025

https://www.al.ac.leg.br/?p=61226