Nesta quinta-feira, 11, o governador do Acre, Gladson Cameli, anunciou o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais.

De forma antecipada, um total de 55.517 servidores entre ativos, inativos e pensionistas serão contemplados, com um montante de R$ 441.022.484,45 referente à folha de pagamento de julho. No dia 26 para os servidores inativos e pensionistas e dia 29 para os servidores ativos, com crédito em conta no dia 27, sábado.

