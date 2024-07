MS – O Programa Farmácia Popular completou 20 anos, e o Ministério da Saúde anunciou na última quarta-feira (10) que 95% dos medicamentos e insumos estarão disponíveis gratuitamente para toda a população. Com isso, mais de 270 pessoas no estado do Acre serão beneficiadas pela medida, podendo retirar remédios essenciais para tratamentos como colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite sem custo. A estimativa da pasta é que os usuários poderão economizar até R$ 400 por ano com essa ampliação.

O programa oferta 41 itens, entre fármacos, fraldas e absorventes e, até a implementação dessa medida, somente medicamentos indicados para pessoas com diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e anticoncepcionais eram gratuitos. Para os outros, o Ministério da Saúde pagava até 90% do valor de referência dos medicamentos e o cidadão pagava o restante, de acordo com o valor praticado pela farmácia. Com essa atualização, 95% dos medicamentos e insumos podem ser retirados de forma gratuita, o que equivale a 39 dos 41 itens de saúde distribuídos, ampliando o acesso à saúde para população de todo o Brasil.

