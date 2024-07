RBTrans – A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS) informa a todos, especialmente aos moradores e transeuntes da Estrada Dias Martins, Avenida Ceará e Rua Isaura Parente, localizadas no Bairro Estação Experimental, que a partir do dia 15/07/2024, a rotatória da AABB será parcialmente interditada em razão da obra de implantação do Viaduto Mamed Bittar.

Informamos que rotas alternativas foram criadas conforme o mapa em anexo, visando proporcionar maior segurança e fluidez no trânsito da área durante o período de execução da obra. Para que tudo ocorra de forma segura e que os benefícios alcancem a todos, solicitamos máxima atenção e respeito à sinalização de trânsito e às normas de circulação e conduta.

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pelo telefone (68) 3214-3318, pelo e-mail [email protected], ou diretamente na sede da RBTRANS, localizada na Rodovia BR-364 (Via Verde), km 125 – Corrente, Rodoviária Internacional de Rio Branco, 1° Piso.

Antecipadamente, agradecemos a atenção e o apoio na divulgação desta informação.

(…)

Testes na Dias Martins na segunda-feira,15

A Prefeitura de Rio Branco vai mostrar e fazer testes nesta segunda-feira (15), às 9h, nas rotas alternativas no entorno da obra do Viaduto Mamedio Bittar, em frente a AABB, para que não haja congestionamento e o trânsito possa fluir de forma segura para o rio-branquense.

Dia: 15/07 – Segunda-feira

Horario: 8h30

Local: Rotatória em frente a AABB, Estrada Dias Martins.