Ufac – a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Margarida Carvalho, participou do evento de lançamento do programa de aceleração Acre for Startups 2024, promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Acre (Sebrae-AC). Acre na quinta-feira, 11. A apresentação ocorreu no espaço SebraeLab, no prédio do Sebrae, na avenida Ceará.

Durante a cerimônia, Margarida destacou a importância da inovação para a Universidade Federal do Acre (Ufac). “Essa é uma grande oportunidade para os pesquisadores da Ufac. Já temos várias iniciativas com destaque nacional e queremos incentivar cada vez mais o processo de inovação na nossa universidade”, disse.

Podem participar do programa negócios em estágio inicial com ideias inovadoras em qualquer temática ou setor de atuação. No entanto, serão priorizadas soluções que promovam a conservação, preservação e desenvolvimento sustentável dos recursos naturais e culturais do Acre, em áreas como Educação e Saúde inclusivas; Inclusão financeira e microcrédito; Agropecuária sustentável e tecnologias ambientais; Energia e habitação sustentáveis; Mobilidade e acessibilidade; Economia circular e gestão de resíduos; e Turismo sustentável e inclusivo.

As inscrições estão abertas de 4 de julho a 4 de agosto de 2024. Para conferir o edital e participar do processo, basta acessar o site .