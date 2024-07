Aleac – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, participou de uma extensa agenda nos municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima entre os dias 12 e 14 (sexta-feira a domingo).

A primeira agenda do parlamentar foi representar o Legislativo acreano no encontro organizado pelo governo do Acre que debateu a integração comercial com o Peru e estratégias para o desenvolvimento econômico do estado, realizado na sexta-feira.

Gonzaga destacou a importância de debater o comércio bilateral com o Peru e a construção da estrada que ligará Cruzeiro do Sul até Pucallpa. O parlamentar aproveitou para parabenizar o governador Gladson Cameli pelo esforço em coordenar o projeto de integração comercial.

“Vivemos tão próximos do Peru, são apenas 210 quilômetros de distância, mas estamos de costas um para o outro porque não temos voos e nem estrada. Essa discussão é importante para nós e para os peruanos. Com a rodovia será possível comprar e vender para os países vizinhos e gerar emprego e renda ao nosso povo. Quero parabenizar o governador por liderar esse projeto de integração e trazer uma discussão tão importante para Cruzeiro do Sul”, disse Gonzaga.

Já no sábado (13), ao lado do governador, o presidente da Aleac reafirmou o compromisso da Casa do Povo em caminhar de mãos dadas com o Estado para desenvolver iniciativas que geram prosperidade à região.

“A Aleac une esforços ao Estado para realizar projetos, como a Expoacre Juruá, que impulsiona o setor econômico e traz prosperidade à população, porque o importante é trabalhar para crescimento do Acre. O governo do Estado está de parabéns pela organização da belíssima festa”, reforça.

Ainda no sábado, Gonzaga visitou, juntamente com o gerente do Deracre, José Mauri, as obras de duplicação da rodovia que liga Cruzeiro do Sul até Mâncio Lima.

“Essa é mais uma obra importante do governo do Acre, pois essa duplicação trará mais qualidade e segurança aos motoristas. Quero parabenizar a direção do Deracre que tem trabalho muito para que essa obra aconteça”, disse o parlamentar.

Por fim, Gonzaga visitou produtores de café associados à Coopercafé, em Mâncio Lima, a convite do ex-deputado Jonas Lima, presidente da cooperativa.

“É importante quando um estado como o Acre tem lideranças que têm compromisso com a sociedade como o Jonas tem no Juruá. Hoje o Acre tem uma produção significativa de café graças a pessoas como ele que trabalha pelo desenvolvimento do estado”, concluiu Gonzaga.

Governador reconhece trabalho de Luiz Gonzaga em prol do desenvolvimento do Acre

O governador Gladson Cameli reconheceu o trabalho desempenhado pelo deputado Luiz Gonzaga na busca por investimentos e desenvolvimento econômico do Acre.

“O presidente da Aleac, Luiz Gonzaga, tem andado incansavelmente pelo Acre e indo até Brasília em busca de melhoria para o Acre. Como cidadão e cruzeirense que sou reconheço que o deputado Gonzaga tem me ajudado a solucionar os problemas para que pudéssemos dar uma resposta à sociedade. Tenho gratidão pelo trabalho que o senhor faz pelo Acre”, disse o governador.