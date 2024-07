GdA – O Ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, autorizou, nesta segunda-feira, 15, a construção de 119 unidades habitacionais no estado do Acre com recurso do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), integrante do programa Minha Casa, Minha Vida, em municípios com população de até 50 mil habitantes. O decreto, publicado no Diário Oficial da União, estabelece as regras e condições para a construção dessas unidades.

O secretário de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), Egleuson Santiago, disse que já está percorrendo as cidades do estado para estabelecer os locais em que essas casas devem ser construídas. Feito essa seleção, as propostas devem ser apresentadas ao governo federal.

(…)