PMRB – Com superavit na previdência, Prefeitura de Rio Branco garante seguridade à aposentados do município

O Instituto de Previdência de Rio Branco (RBPrev), autarquia para gerir os ativos financeiros da Prefeitura de Rio Branco, visando principalmente o custeio de pagamentos dos proventos à aposentados e pensionistas da municipalidade, tem comemorando o superavit dos últimos três anos da atual gestão.

Para o diretor-presidente do RBPrev, Osvaldo Santiago, nem sempre a autarquia caminhou com as próprias pernas. Santiago lembra, que quando assumiu o cargo há três anos e meio, a receita na arrecadação previdenciária não dava garantia ao segurado para uma aposentadoria tranquila, tendo em vista, que no início, era de R$ 555.320.830,37, quando no presente momento, esse montante do capital saltou para 1.017.679.622,32 ou seja uma diferença de 462.358.791,95.

“Além de duplicar o nosso capital financeiro, fazer com que o servidor sinta segurança que ele vai se aposentar e vai ter a segurança maior, que é receber o benefício dele. O RBPrev agora, em meio a 2.156 institutos de previdência no quesito de investimento, ficou em sexto lugar. Isso não é pouca coisa não, porque a luta é grande.”

O aposentado, Ildelci Matos, servidor público de carreira há 52 anos, relembra que nem sempre a aposentadoria pelo município de Rio Branco, foi sinônimo de um descanso tranquilo e seguro.

“Em 2009, 2010, quando nós estávamos criando o RBPrev era uma incógnita na administração. Hoje o servidor se aposenta e sabe que temos uma garantia nos seus pagamentos, nas suas mensalidades. É uma garantia para aqueles que estão inativo, saber que tem uma casa, uma garantia da administração atual e das próximas que virão. Então, nós estamos muito felizes com essa atitude.”

Com um quadro de servidores defasados desde que foi criada há 14 anos e trabalhando apenas com mão de obra terceirizada, recentemente a autarquia realizou concurso público e conta agora com trabalhadores efetivos na atual administração e com recursos próprios da municipalidade, está construindo uma sede própria e segundo ainda Santiago, será um prédio dos mais modernos da atualidade.

“Tanto é que agora nós estamos até fazendo esse prédio aqui, que era um sonho antigo dos nossos segurados. E é um prédio que vai também gerar divisas financeiras para o RBPrev, que parte deles vai ser alugado. E é um prédio moderno, é um prédio de cinco pavimentos. Eu ouso dizer que é um dos prédios mais modernos da municipalidade do Norte e Nordeste do Brasil.”

Atualmente a Prefeitura de Rio Branco tem em torno de 1.400 aposentados e pensionistas pela autarquia com encargos de pagamento mensal na ordem de 7 milhões de reais e a receita arrecadada fica na casa dos 28 milhões de reais, ou seja, um superavit de mais de 21 milhões.