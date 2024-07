GdA – O artesanato acreano ficou em primeiro lugar no ranking total de vendas da 24ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), uma das maiores do segmento do país, que aconteceu no início deste mês, em Olinda (PE). O faturamento dos nove artesãos que representaram o Acre chegou à marca de R$ 413 mil, durante os doze dias de feira. Os estados do Amazonas e Sergipe ficaram em segundo e terceiro lugar, com faturamento de R$ 401 mil e R$348 mil, respectivamente. Os estados inseridos no Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) movimentaram mais de R$ 4,5 milhões durante a feira, que teve como tema “Sons do Criar — artesanato que toca a gente”.

Confira o ranking total de vendas da 24ª Fenearte:

AC R$ 413.193,50

AM R$ 401.165,00

SE R$ 348.444,00

MT R$ 270.961,00

MS R$ 267.287,00

PI R$ 261.787,75

GO R$ 215.187,00

TO R$ 200.233,00

MG R$ 191.337,00

AL R$ 187.885,94

BA R$ 188.056,69

ES R$ 176.277,00

MA R$ 158.548,00

PA R$ 156.082,00

PB R$ 153.758,39

RS R$ 150.469,00

SC R$ 130.313,70

DF R$ 119.163,00

CE R$ 106.833,36

SP R$ 99.898,00

AP R$ 92.142,00

RN R$ 78.408,00

RJ R$ 71.107,00

RO R$ 58.275,00

PR R$ 35.386,00

RESULTADO FINAL PAB: R$ 4.532.198,33