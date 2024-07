Da Ufac – A Ufac, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e o Instituto Federal da Bahia (campus Vitória da Conquista) promovem o Dia Internacional da Superdotação: Diálogos Atuais, em 9 de agosto, das 8h30 às 18h30 (de Brasília), por meio de videoconferência no YouTube. O evento é gratuito e aberto a todos os interessados no assunto; as inscrições estão abertas e devem ser efetuadas online pelo Google Forms. Aos participantes, inscritos e assinantes da frequência, haverá certificado de 8 horas.

O Grupo de Pesquisa para o Desenvolvimento do Potencial Humano (Grupo H), credenciado no CNPq e vinculado ao programa de pós-graduação em Educação Especial da UFSCar, é o realizador dessa ação.