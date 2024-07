GdA – O governo do Acre lançou na manhã deste sábado, 20, o mutirão de exames de imagem da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), elaborado para diminuir as demandas de todo o estado.

A ação tem como meta de realizar 14 mil exames, entre os quais: endoscopia, eletroencefalograma com sedação, Doppler arterial e venoso, ultrassonografia geral, eletrocardiograma com sedação, ecocardiograma e endoscopia. O investimento é de R$ 5 milhões, emenda(recurso de emenda parlamentar é do gov fed – J R Braña B.) da deputada federal Socorro Neri.

(…)

Grifo meu: emenda de parlamentar federal é recurso do governo federal. Parlamentar indica e pressiona por liberação.

J R Braña B.