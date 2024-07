PNE – O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou na última sexta-feira, 19 de julho, o edital no Diário Oficial da União para selecionar profissionais da educação para compor o Banco Nacional de Itens (BNI) para elaborar as questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até 2026.

Com a aprovação da Reforma do Ensino Médio no Congresso Nacional (Senado e Câmara dos Deputados), o texto prevê que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será ajustado a partir de 2027, quando esse novo modelo deverá completar seu primeiro ciclo, com alunos que entrarão nele em 2025 se formando em 2027.

Essa mudança ocorrerá para ajustar a prova ao novo modelo de ensino médio. Há possibilidade que ele seja definido com um dia de prova para a avaliar a formação básica do ensino médio e outro dia com questões discursivas (segunda fase) para medir o conhecimento dos estudantes do itinerário escolhido por ele.

A prova de redação continua sendo realizado para todos os estudantes.

Enem 2023

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 já encontram finalizadas pela equipe técnica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e em breve será iniciado o prazo de impressão dos cadernos de questões e o armazamento das provas em São Paulo, até a inicialização da operação de logística de distribuição das provas em todo o País.

Os cartões de locais de provas do Enem 2023 serão divulgados a partir do dia 07 de outubro, através da Página do Participante, relembre as principais datas do Enem:

Aplicação da prova:

03 de novembro: Ciências Humanas e suas Tecnologias, Redação (dissertativo-argumentativo) e a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

Ciências Humanas e suas Tecnologias, Redação (dissertativo-argumentativo) e a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 10 de novembro: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática.

Gabarito:

O gabarito do Enem 2024 será divulgado a partir das 14h do dia 20 de novembro.

Divulgação do Resultado:

O resultado da prova do Enem 2024 será divulgado em três etapas:

13 de janeiro: para os concluintes do ensino médio (até o dia 01/01/2025);

para os concluintes do ensino médio (até o dia 01/01/2025); 13 de março: para os demais candidatos;

para os demais candidatos; data a definir: espelho da redação e a vista pedagógica;