Está disponível o resumo do edital nº 1/2024 do concurso para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre (CAU AC). O concurso visa preencher vagas imediatas e formar cadastro reserva para os cargos de Assistente Administrativo, Auxiliar de Fiscalização e Agente de Fiscalização. As oportunidades são destinadas a profissionais com escolaridade média e superior.

Regime de Trabalho e Benefícios: Os aprovados serão contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com direitos e vantagens previstos por lei.

Detalhes das Vagas:

Cargos : Assistente Administrativo, Auxiliar de Fiscalização e Agente de Fiscalização

: Assistente Administrativo, Auxiliar de Fiscalização e Agente de Fiscalização Escolaridade : Médio e Superior

: Médio e Superior Requisitos e Remuneração: Detalhes serão fornecidos no edital completo, a ser publicado no site do Instituto Quadrix.

Inscrições:

Período : De 22 de julho a 09 de setembro de 2024

: De 22 de julho a 09 de setembro de 2024 Inscrição : Exclusivamente via internet, no site do Instituto Quadrix

: Exclusivamente via internet, no site do Instituto Quadrix Taxa de Participação: Entre R$ 59,00 e R$ 68,00

Processo Seletivo:

Provas Objetivas : Eliminatórias e classificatórias, previstas para 20 de outubro de 2024, no turno vespertino, em Rio Branco

: Eliminatórias e classificatórias, previstas para 20 de outubro de 2024, no turno vespertino, em Rio Branco Prova Discursiva: Para cargos de nível superior, de caráter eliminatório e classificatório

Informações Adicionais: O edital completo será publicado em breve no site do Instituto Quadrix. Confira o edital resumido no site do Diário Oficial da União. Para dúvidas ou reclamações, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 0800-878-0700.