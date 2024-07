O Banco Central anunciou, nesta segunda-feira (22/7), mudanças no Regulamento do Pix, com as Resoluções BCB n.º 402 e n.º 403.

Novas Regras de Segurança

A partir de 1º de novembro, transações Pix de dispositivos não cadastrados serão limitadas a R$ 200,00 por transação e R$ 1.000,00 por dia. Para valores maiores, o dispositivo deve estar cadastrado, ajudando a prevenir fraudes.

Segurança Adicional

Os participantes devem usar ferramentas de identificação de transações atípicas, informar clientes sobre segurança e revisar marcações de fraude semestralmente.

Pix Automático

Lançado em 16 de junho de 2025, o Pix Automático permitirá pagamentos recorrentes, oferecendo mais comodidade e redução de custos para empresas.

Essas mudanças visam fortalecer a segurança e eficiência do sistema Pix.

