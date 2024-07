Dep Edvaldo:

-As mudas de café, adquiridas a partir de uma emenda nossa, no valor de R$ 80 mil, já estão no campo e em breve começam a dar seus frutos para os produtores rurais do Projeto de Assentamento Petrolina, em Senador Guiomard. Fico feliz quando vejo iniciativas sendo desenvolvidas na prática, que mudam para melhor a vida das pessoas. Esta é a prova de que a cafeicultura é acessível. Produtores da Agricultura Familiar estão plantando café. Isso nos dar um orgulho danado de bom! Vai um cafezinho, aí?

(…)



Grifo meu: ajuda a pequenos produtores de assentamentos… Ajuda de importância social. Com benefícios coletivos. Não é ajuda a um único indivíduo empresário. É parte – e tudo – do que um parlamentar progressista-socialista-comunista deve fazer.



J R Braña B.