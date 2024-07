Esse empresário herdeiro (herança não é mérito) do Acre que vende carros, remédios (não sei se ainda tem supermercado…) reclama dos impostos porque os ricos, historicamente no Brasil – não querem mesmo pagar os impostos devido…

(no desgoverno do palmito ele não fez uma única reclamação…Por que? Porque era uma gestão antissocial e aliada 100% aos interesses dos ricos e do mercado… Paulo Guedes foi ministro para esse fim.)

Mas são esses aí e suas entidades patronais os que mais se beneficiam dos impostos do povo com as benesses recebidas dos governos de plantão (local e federal).

Então, essa choradeira aí de que a União arrecadou muito tem que ser só deles….

Assalariados, trabalhadores, desempregados, pequeno comerciante, classe média, etc… não devem apoiar reclamação desse tipo.

Essa aí é uma pauta de classe.

A pauta(a bandeira) da classe média (para baixo) é outra.

Distribuição de renda justa, investimentos do Estado na educação, saúde/SUS, transporte, tecnologia, obras/estradas etc…

…E isso só se faz com justiça social e com impostos…

…Que privilegiados do Acre e do Brasil se entrincheiram em classe para recolher o mínimo possível.

Chamar o ministro Fernando Haddad com o meme de Taxad é fazer o jogo dos privilegiados e estar ao da imprensa, a verdadeira boca defensora do mercado/ricos.

J R Braña B.