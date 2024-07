Em Rio Branco, o presidente do CNJ e do STF, ministro Luís Roberto Barroso, destacou a importância do Judiciário na defesa dos direitos fundamentais e da proteção ambiental, mencionando o Enam e bolsas para candidatos negros como avanços. Celebrou a redução de execuções fiscais e novos processos em 2023.

Em palestra na Escola Estadual Armando Nogueira, enfatizou a educação básica e recebeu um livro da jovem escritora autista Laura de Oliveira Mota. No TJAC, recebeu a Ordem do Mérito Judiciário e a Ordem da Estrela do Acre, reafirmando a importância da pacificação e do respeito às diferenças. Barroso também participa agora do projeto Diálogos da Magistratura para discutir a carreira e os serviços do Judiciário.