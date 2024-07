Doctor Friagem, o Imprevisível

Amigos de Rio Branco, preparem-se para um dilúvio de promessas políticas!

A cada dia que passa, os candidatos a vereador e prefeito vão aumentar suas promessas como se fossem foguetes em dia de festa junina.

Teremos promessas tão grandiosas que até os projetos de Elon Musk vão parecer modestos perto delas!

Promessas de asfalto que brilha no escuro, escolas com teto solar que tocam MPB, Sertanojo e Pagode ao amanhecer, e até uma ciclovia que se transforma em pista de patinação no inverno!

Preparem seus cadernos para anotar todas as promessas, mas não se esqueçam de manter os olhos bem abertos, porque algumas promessas podem evaporar mais rápido que chuva de verão!

a. Doctor Friagem