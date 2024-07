GdA -O governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) vem acompanhando as obras da infovia que vão conectar os municípios acreanos de Cruzeiro do Sul a Assis Brasil. O titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, recebeu na manhã desta sexta-feira, 26, em seu gabinete, o coordenador geral da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) no Acre, Renato da Costa Nunes, para avaliar o cronograma de execução.

Assurbanipal Mesquita lembrou que a proposta de implantação da infovia nasceu na primeira gestão do governo Gladson Cameli, em 2022. (…)

-Em 2023, o governador Gladson Cameli conseguiu aprovar o projeto entre as três prioridades do PAC, garantindo assim, o restante dos recursos necessários, um montante de R$ 40 milhões, para implantação da infovia por meio do Ministério das Comunicações – acrescentou Mesquita.

Ainda de acordo o titular da Seict, a materialização dos investimentos demonstra o compromisso do Estado e do governo federal com a conectividade e a inclusão digital, “uma vez que, concluída, a infovia vai possibilitar acesso imediato com internet de alta qualidade”.

(…)

A execução da infovia

De acordo o cronograma de execução apresentado pela RNP, as redes metropolitanas estão em fase de contratação, etapa que deve acontecer no mês de agosto. A obra, em pleno andamento, consiste na implantação de um link óptico interligando Cruzeiro do Sul ao município de Assis Brasil através das BRs 364 e 317. Um cabo OPGW está sendo instalado junto com o linhão entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Pela BR 364, contempla ainda os municípios de Feijó, Sena Madureira e Tarauacá. Pela estrada do Pacífico (BR 317), o canal de comunicação beneficiará os municípios de Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil.

Cerca de 960 quilômetros de fibra em rotas interurbanas farão a conexão de instituições de ensino e pesquisa de nível superior a 100 gbps. Cada uma das cidades contempladas pela infovia terá um datacenter modular onde os pares de fibra estarão disponíveis para uso, inclusive da iniciativa privada, permitindo a ampliação de acesso à internet e segurança de dados a todas as camadas(sociais).

(…)