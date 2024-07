Quando as coisas começam errado…

… A tendência é seguir por descaminhos…

Sem apoio completo de todo o grupo que rodeia o prefeito de Sena, a candidatura de Alípio Gomes foi boicotada de tudo quanto foi jeito…

Especialmente pelos grupos que controlam os maiores orçamentos das secretarias municipais.

O prefeito cedeu à pressão desses grupos.

Acuado também porque sabe que se o adversário vencer a prefeitura as coisas vão se complicar nas teias infindáveis da justiça…

Alípio vai ouvir a família para decidir se aceita ser o vice…

Deve aceitar…

Não há alternativa na altura do campeonato…

Enfrentar uma candidatura novamente de vereador é como ser rebaixado para a Série B.

Getulião, anunciado como vice Alípio até ontem, está tranquilo…

Sempre foi a margem de manobra, a carta na manga do prefeito…(homem de confiança).

Desde o começo sabia que isso poderia acontecer e ele ceder o lugar para o plano B.

Alípio já vai sentir a diferença na campanha do novo candidato, no apoio e no esforço dos grupos que dominam a prefeitura e seus recursos.

E, ao contrário de Joe Biden, Alípio deve ter no máximo 40 anos.

Mas foi preterido sem dó nem piedade.

J R Braña B.