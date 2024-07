EBC – Um dia após as eleições presidenciais que reelegeram, segundo o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE), Nicolás Maduro para mais um mandato no país, o governo do país decidiu expulsar os representantes diplomáticos de Argentina, do Chile, da Costa Rica, do Peru, do Panamá, da República Dominicana e do Uruguai, que contestaram o resultado das urnas.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (29), o governo venezuelano criticou os países que não reconheceram a vitória de Maduro, classificando o fato como atentado contra a soberania nacional e criticando o que denominou “pronunciamentos intervencionistas”. De acordo com a nota, serão promovidas “todas as ações legais e políticas para fazer respeitar, preservar e defender” o direito inalienável da autodeterminação.

“A República Bolivariana da Venezuela manifesta sua rejeição mais firme diante das declarações de um grupo de governos de direita, subordinados a Washington e comprometidos abertamente com os postulados ideológicos mais sórdidos do fascismo internacional, tentando reeditar o fracassado e derrotado Grupo de Lima, que pretende desconhecer os resultados eleitorais dos Comícios Presidenciais ocorridos este domingo”, diz o comunicado, acrescentando que o governo irá enfrentar todas as ações que atentem contra o clima de paz na Venezuela.

Grifo meu: tudo combinado por esses países cujo diplomatas foram expulsos…. A eleição só seria legítima para esses sabotadores se a oposição vencesse. Veja que a imprensa brasileira, cretina como sempre, só fala em fraude. Porque não aceita um país que se nega a adotar o modelo econômico do Brasil, ou seja, do mercado, do neoliberalismo, da concentração da riqueza em favor de 10% da população. Ninguém tem o direito de interferir nos assuntos internos da Venezuela ou de qualquer outro país. Os venezuelanos são donos do seu nariz e destino.

Grifo meu 2: aliás, não estou entendendo a demora do presidente Lula e do governo do Brasil em reconhecer a eleição legítima da Venezuela. É o medo da imprensa do mercado?

Grifo meu 3: essa mesma imprensa brasileira que chama Nicolas Maduro de ‘ditador’ é a mesma que chamava os milicos ditadores do Brasil Castelo Branco, Médici, Geisel e João Figueiredo) de ‘presidente’… Todos postos no poder pelos militares. Com zero voto popular.

J R Braña B.