O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta terça-feira (30), o pagamento de quase R$ 1,7 milhão para a aquisição de um trator de esteira e um caminhão trucado, para o município de Feijó. Ele informou que os recursos são provenientes de uma emenda de sua autoria, junto à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

Petecão destacou que a aquisição desses novos maquinários será útil, tanto para a infraestrutura urbana, quanto para a zona rural. Esses equipamentos apoiarão, não apenas a produção rural, como também, diversas atividades, a exemplo da abertura de tanques para a criação de peixes. Além disso, ele explicou que os maquinários contribuirão para a manutenção dos ramais, garantindo o acesso adequado e a logística necessária para o desenvolvimento econômico do município.

“A chegada desses equipamentos representa um avanço significativo para Feijó. Com o trator de esteira, será possível realizar obras de terraplanagem com maior eficiência, melhorando as condições das estradas e facilitando o transporte de mercadorias e pessoas. O caminhão trucado, por sua vez, terá um papel fundamental no transporte de materiais pesados, aumentando a capacidade de resposta do município em diversas situações”, declarou o senador.

O senador destacou que o investimento em infraestrutura é essencial para promover o crescimento econômico do município. Acrescentou, ainda, que a melhoria nas vias de acesso e na capacidade de produção rural poderá atrair novos investimentos e gerar mais oportunidades de emprego para a população local. Dessa forma, a aquisição desses equipamentos não apenas resolve problemas imediatos, mas também contribui para o desenvolvimento da região.

Com esses recursos, Petecão reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do Acre, buscando sempre atender às necessidades dos municípios e melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes.