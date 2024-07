GdA – (…) Divulgados nesta terça-feira, 30, dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) mostram que, seguindo a tendência dos últimos quatro meses, junho fechou com a geração de 914 novos postos de empregos com carteira assinada.

O setor que mais empregou no mês avaliado foi o de serviços, com 445 novos postos, seguido da construção civil e comércio, com 267 e 154 vagas abertas, respectivamente. No acumulado do ano, já são 5.138 novos postos de empregos gerados formalmente em todo o estado.

(…)