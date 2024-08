Nota do PT

(…)

Grifo meu: é o resultado por não criar as condições para uma candidatura social-trabalhista-popular no município… É o resultado ainda do afastamento das bases, das pessoas, da periferia, de quem precisa…do povo! E a responsabilidade não é somente do diretório municipal.

Grifo meu 2: o PT e a esquerda não precisavam passar por essa humilhação pública… Aprendizado na vida.

Grifo meu: as chapas para prefeitos no Acre são na grande maioria reacionárias, atrasadas, de extrema-direita… Muitos municípios com duas chapas de extrema-direita…. Que a opção, pra mim – é o voto nulo e a denúncia!

Grifo meu 3: a proposta indecente em Cruzeiro (não será só no Juruá) não é novidade…

J R Braña B.