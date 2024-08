Na sexta-feira (2), o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) participou da inauguração do Restaurante Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac) no Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul. A construção, viabilizada por uma emenda do parlamentar no valor de R$ 5,5 milhões, atende às longas reivindicações da comunidade acadêmica e da população local.

O senador ressaltou a importância da nova estrutura, que oferecerá refeições nutritivas de alta qualidade para estudantes, docentes e servidores técnico-administrativos. Além de atender a uma necessidade essencial, o restaurante servirá como ponto de encontro e integração para toda a comunidade universitária.



Durante a cerimônia, Petecão expressou sua satisfação em contribuir com uma obra que impacta diretamente o cotidiano dos estudantes e a vida da comunidade local. Destacou que a inauguração do restaurante não é apenas uma conquista para a Ufac, mas um passo crucial para a melhoria da qualidade de vida dos alunos e o fortalecimento da integração social no campus.

Além disso, enfatizou, a nova instalação melhora as condições de vida dos estudantes, como também reforça o papel da Ufac como centro de excelência educacional e comunitário.

“Investir em educação é uma responsabilidade que vai além das salas de aula. É essencial garantir que os estudantes tenham acesso a estruturas que atendam a suas necessidades básicas, como a alimentação. O restaurante universitário é um exemplo de como se pode oferecer suporte fundamental aos alunos, especialmente aos que mais necessitam”, afirmou o senador.