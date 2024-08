Após um final de semana cumprindo agendas partidárias a convite do Partido Liberal, o candidato a prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PL-AC) fará, na tarde desta segunda-feira (5) as últimas revisões no Plano de Governo, a ser registrado essa semana.

-Temos uma equipe cuidando disso, mas faço questão de acompanhar tudo de perto – disse. Também nesta segunda, o prefeito, que é católico praticante, recebe o padre Máximo Lombardi.

(…)

