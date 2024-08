Aliados e apoiadores importantes de primeira hora do deputado Gehlen dizem que o governador GladsonC, provável candidato ao senado em 2026, deverá enfrentar resistência nas próximas eleições gerais, em 2026.

Ao blog classificaram de ‘molecagem’ a ausência do governador à convenção de Gehlen.

Não vão esquecer o dia 4 de agosto.

Gehlen não vai dizer, óbvio, mas a verdade é que o candidato a prefeito de Sena ficou muito irritado com a não presença do governador no domingo passado em sua convenção.

A vice-governadora Mailsa foi em Sena prestigiar o evento de Gehlen…

… Elogiável.

Mas não é o mesmo.

Mailsa é uma ilustre desconhecida na cidade.

Em tempo: GladsonC torça (e ajude) para que Gehlen vença as eleições…



J R Braña B.