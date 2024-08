Ex-primeira-dama dos EUA elogia espírito esportivo das americanas derrotadas pela brasileira

No X: -I’m still not over this beautiful moment of sisterhood and sportsmanship! You can just feel the love shining through these ladies. Congrats Rebeca, Jordan and Simone!

–Ainda não superei esse lindo momento de irmandade e espírito esportivo! Você pode sentir o amor brilhando através dessas moças. Parabéns Rebeca, Jordan e Simone!

Grifo meu: Michelle Obama, pessoal… Respeitada no mundo todo. Só pra lembrar…



J R Braña B.